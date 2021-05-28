Злоумышленник, работавший на автомобильной заправке, самовольно взял ключи от чужого авто.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району, находившимися на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль «BMW 745», за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что авто ему не принадлежит. Водитель был задержан.В дальнейшем полицейские установили, что задержанный, 25-летний уроженец Тамбовской области, временно проживает во Владимирской области и работает на автомобильной заправке.Накануне поездки у него произошел конфликт с управляющим АЗС, который попросил вернуть выданный во временное пользование телефон. Фигурант вернул гаджет, а когда потерпевший ушел домой, он самовольно взял ключи от его авто и телефон, отправившись кататься по городу. На одной из улиц противоправные действия пресекли полицейские.В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 166 (угон).В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.