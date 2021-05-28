На лихача завели сразу два уголовных дела.

В Петушинском районе автозаправщик угнал «BMW 745», который принадлежал его начальнику.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, во время патрулирования инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился пьяный водитель. В отделе полиции выяснилось, что машина ему не принадлежит. Угонщика задержали.«В ходе проверки было установлено, что 25-летний уроженец Тамбовской области, временно проживает во Владимирской области и работает на АЗС. Накануне у него произошел конфликт с управляющим, который попросил вернуть выданный во временное пользование телефон. Фигурант вернул гаджет, а когда руководитель ушел домой, он взял ключи от его авто и поехал кататься по городу», - поделились подробностями произошедшего в УМВД региона.В результате на лихача завели два уголовных дела по статьям «Кража» и «Угон».Материалы следствия направлены в суд для рассмотрения.