Директора сгоревшего театра Бориса Гунина не уволят.

Директора сгоревшего во Владимире Театра драмы Бориса Гунина не уволят. Об этом 28 мая сообщила руководитель департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.По результатам проведённых проверок оснований для увольнения нет.«Его вины в пожаре, который произошёл в учреждении нет», - уточнила Алиса Михайловна.Тем временем расследование уголовного дела, возбуждённого по факту возгорания, продолжается.«Есть человек, который считается обвиняемым, но я не могу сказать больше, потому что это озвучивается лишь на суде», — пояснила она.Напомним, что стоимость ремонта здания станет известна после разработки проектно-сметной документации. На сегодняшний день завершён первый этап подготовки проекта. Получено положительное заключение государственной историко-художественной экспертизы. Заявка в Минкульт о выделении средств на реконструкцию будет направлена после разработки проекта. Замгубернатора Григорий Вишневский поставил задачу завершить работу с ПСД к концу лета. Он также заверил, что вопрос с финансированием ремонтных работ обязательно будет решён.Трагедия произошла 29июня 2020 года, когда сгорело 500 квадратных метров здания. Серьезно фойе, сцена и зрительный зал, но несущие конструкции уцелели.