28.05.2021

2021-05-28 08:35:04

«Вести-Владимир» в 9.00: пополнение в семье владимирских тяжеловозов

- Пополнение в семье владимирских тяжеловозов. Голограмма, Латгалия и Гугуша - будущее элитной лошадиной породы.



- Битва пряничных динозавров. Владимирские кулинары приняли участие в дино-баттле.



- Сто десять лет со дня рождения Валерия Янковского. Во Владимирских палатах открылась выставка, посвященная писателю.



Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9 часов на канале «Россия». Не пропустите!