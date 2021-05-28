В новом спортивном объекте построили футбольное поле размером 110 на 60 метров, круговую беговую дорожку на две полосы длиной 400 метров, площадку для пляжного волейбола и сдачи норм ГТО.

Губернатор Владимир Сипягин принял участие в открытии нового универсального спортивного стадиона с тренировочным футбольным полем в Меленках.Уже сегодня на поле регулярно тренируются семь футбольных команд.Стройка продолжадась с апреля по ноябрь 2020 года. Стоимость работ составила 74,7 млн рублей, из них более 65 млн рублей - средства областного бюджета.В новом спортивном объекте построили футбольное поле размером 110 на 60 метров, круговую беговую дорожку на две полосы длиной 400 метров, площадку для пляжного волейбола и сдачи норм ГТО.Также в ходе торжественного открытия глава региона вручил значки «Готов к труду и обороне» ученикам школ, успешно сдавшим нормативы.