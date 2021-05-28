Против гендиректора ООО «Випстрой» возбуждено дело о мошенничестве.

Военной прокуратурой армии, войсковая часть №56680 проведена проверка исполнения законодательства о государственном оборонном заказе.Установлено, что ООО «Випстрой», реконструируя объект военной инфраструктуры в части РВСН, получило от генерального подрядчика аванс в размере более 40 млн рублей.Далее компания выполнила работы на сумму 3 млн рублей, остальные средства, как сообщили в пресс-службе 19-ой военной прокуратуры, были похищены.Материалы проверки направлены военным прокурором в полицию Чувашской республики, где против гендиректора ООО «Випстрой» возбуждено уголовное дело о мошенничестве.