В списке новой техники: автомобили «Нива», лесопатрульный комплекс на базе УАЗа, пожарные автомобили, трактора с плугами, культиваторами, навесным оборудованием.

Районным филиалам ГАУ «Владсельхоз» передано 27 единиц новой техники. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.В 2021 году на покупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования выделили около 52 млн рублей.«По итогам прошлого года Владимирская область заняла 5 место в России по объёмам восстановления лесов - 5600 гектаров. На 2021 год общий объём лесовосстановления запланирован на 5400 га. Новая техника поможет специалистам защищать и восстанавливать лес», − отметил губернатор Владимир Сипягин.В списке: автомобили «Нива», лесопатрульный комплекс на базе УАЗа, пожарные автомобили, трактора с плугами, культиваторами, навесным оборудованием.«Впервые в истории области на вооружение лесников поступили квадрокоптеры и квадроциклы», - сообщили в Белом доме.Техника передана Андреевскому, Вязниковскому, Гороховецкому, Гусевскому и Курловскому, Ковровскому, Меленковскому, Петушинскому, Селивановскому, Собинскому и Юрьев-Польскому филиалам.В 2021 году закуплены три автоцистерны, шесть лесопатрульных машин «LADA NIVA» и восемь УАЗов, специальные квадрокоптеры, мотовездеход с прицепом, быстроразворачиваемый комплекс радиосвязи, мотопомпы, 10 тракторов МТЗ Беларус.