Сбор участников мероприятия в 15:00 у памятника Андрею Рублеву на Соборной площади.

В субботу, 29 мая, «Молодёжный центр» и «Евроклуб» присоединятся к международной экологической акции по сбору окурков с улиц Владимира. Мероприятие проводится с участием местной молодёжи и Эрлангенского дома.Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, сбор участников в 15:00 у памятника Андрею Рублеву на Соборной площади. Эко-активисты и волонтёры будут очищать общественные пространства Владимира от «бычков» как в центре, так и в «спальных» районах города.Акцию придумала организация Hebdo Ecolo из французского города Ренн. В ней участвует молодёжь и германских городов-побратимов Владимира — Эрлангена и Йены.Справочно:В мире курильщики ежегодно выбрасывают на улицах порядка 2,5 млн тонн окурков от сигарет. Период разложения их составляет до 3 лет.