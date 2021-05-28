Хулигану уже назначили 270 часов обязательных работ.

Во Владимире за избиение начальника контрольно-ревизионной службы «Владимирпассажиртранса» Алексея Рульнова уроженца Селивановского района Алексея Тарасова приговорили к 270 часам обязательных работ.Драка произошла 23 июля прошлого года, когда контролёр транспортной компании проверял у пассажиров наличие билетов. В этот день Алексей Тарасов потягивал пиво прямо в салоне автобуса. Завязался словесный конфликт, который перерос в потасовку.В результате хулиган нанёс потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, ушибленную рану затылочной области, кровоподтеки на лице, кровоизлияние по конъюктиву левого глазного яблока, кровоподтеки на шее, передней брюшной стенке, левом плече и левой голени, ссадины на правом локте. После инцидента Алексей Рульнов провёл на больничном 42 дня.Алексей Тарасов признал свою вину, сославшись на то, что был пьян.Приговор в законную силу не вступил.Алексей Рульнов планирует предъявить Алексею Тарасову гражданский иск о взыскании морального и материального вреда в размере 250 тысяч рублей.