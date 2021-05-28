Пассажиры автобуса, 35 человек, самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия спасателей.

Во Владимире пожарные потушили пожар в автобусе №12С на пересечении улицы Верхняя Дуброва с проспектом Ленина. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе МЧС региона.Возгорание произошло примерно в 19:32. По прибытии сотрудников спасательного ведомства горел моторный отсек. Площадь возгорания составила пол квадратных метра.«Пассажиры автобуса, 35 человек, самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия спасателей. Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», - уточнили в МЧС.Напомним, что 24 мая из-за короткого замыкания на улице Гастелло автобус №12.