Видеозапись, зафиксировавшая правонарушение, была опубликована в социальных сетях и СМИ.

21 мая текущего года при мониторинге СМИ и сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой у водителя автомобиля, находящегося в потоке движущихся транспортных средств, на коленях сидит ребенок.По данному факту УМВД России по Владимирской области было назначено проведение проверки.В ходе проверки сотрудники полиции детально изучили видеозапись и реализовали комплекс необходимых мероприятий, в результате которого установили личность водителя. Им оказался местный житель 1995 г.р.Мужчина признал свою вину, пояснив, что во время управления автомобилем посадил на колени своего ребенка.УМВД России по городу Владимиру в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения) и вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 3 000 рублей. Также с данным гражданином проведена профилактическая беседа о недопустимости аналогичных и иных нарушений Правил дорожного движения.Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: перевозить ребенка вне детского удерживающего устройства крайне небезопасно! Пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным последствиям. Категорически запрещено сажать детей вместе с собой за руль автомобиля!