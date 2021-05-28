Видеозапись, зафиксировавшая правонарушение, была опубликована в социальных сетях и СМИ.
21 мая текущего года при мониторинге СМИ и сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой у водителя автомобиля, находящегося в потоке движущихся транспортных средств, на коленях сидит ребенок.
По данному факту УМВД России по Владимирской области было назначено проведение проверки.
В ходе проверки сотрудники полиции детально изучили видеозапись и реализовали комплекс необходимых мероприятий, в результате которого установили личность водителя. Им оказался местный житель 1995 г.р.
Мужчина признал свою вину, пояснив, что во время управления автомобилем посадил на колени своего ребенка.
УМВД России по городу Владимиру в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения) и вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 3 000 рублей. Также с данным гражданином проведена профилактическая беседа о недопустимости аналогичных и иных нарушений Правил дорожного движения.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: перевозить ребенка вне детского удерживающего устройства крайне небезопасно! Пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным последствиям. Категорически запрещено сажать детей вместе с собой за руль автомобиля!