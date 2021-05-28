28.05.2021

2021-05-28 11:20:04

Во Владимире прогремел «цыганский джаз»

После перерыва на коронавирус, музыкальный фестиваль «ДЖАЗ-ГРОМ» снова проходит во Владимире. Накануне с успехом состоялись выступления первого его дня.



«ДЖАЗ-ГРОМ» одно из самых любимых и ожидаемых событий года для владимирских ценителей хорошей музыки. Ставшее настоящим магнитом для лучших джазменов России и зарубежья. Его душа - Сергей Жилин - пианист, дирижёр, бэнд-лидер, аранжировщик, композитор и педагог. Народный артист Российской Федерации. Его оркестр выступает живым музыкальным сопровождением популярнейшего ТВ-шоу «Голос».



В первый день фестиваля, 27 мая, публике был представлен интересный эксперимент с участием владимирских музыкантов и вокалистов. Это джазовый проект Владимирской филармонии, в который вошли Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина и Струнный джазовый квартет Андрея Шевлякова. К ним присоединились вокалистки Дария Семина и Наталья Гринева, а также юные бэк-вокалистки.



Джаз, исполненный ими в сопровождении скрипок и виолончелей — это совершенно особенная музыка. Опрокидывающая устоявшийся стереотип, будто джаз — это всегда духовые (и непременный саксофон) плюс ударные. При том, что выбранный для исполнения материал — широко известная классика джаза. И даже немного госпел. Кроме того, блестяще прозвучали авторские произведения самого Андрея Шевлякова, который виртуозно владеет скрипкой и роялем.



Во второй части концерта был сыгран тоже необычный - почти целиком струнный и без ударных - «цыганский джаз». Бывает и такой!



Его показал владимирской публике ДЖАЗ-МАНУШ КВАРТЕТ Дмитрия КУПЦОВА из Москвы. А лидер группы, в немногих остроумных репликах между номерами объяснил, что джаз-мануш - это французский цыганский джаз. Энергичная, но в то же время светлая и трогательная музыка, у истоков которой стоял Джаанго Реейнхардт — франко-бельгийский цыган и гитарист-виртуоз. Именно с тех пор в музыке и появилось такое явление как ритм-гитара, которая (вместе с контрабасом) заменяет собой отсутствующие барабаны.



Дмитрий КУПЦОВ на соло-гитаре, Владислав ДЕНИСОВ - кларнет (единственный в группе, имеющий академическое образование), Павел ЕРШОВ – ритм-гитара и Марк ГАЙДАР – контрабас устроили путешествие «с музыкой» по всей Европе. Начиная с Парижа, где в джазовом духе зазвучали ноты французского шансона. И дальше — на Балканы, с их цыганско-еврейскими мелодиями. Но при этом — удивительно! - все это оставалось в элегантных и даже чуть прохладных джазовых рамках.



А вот на финальном джем-сейшне к квартету примкнул Андрей Шевляков со скрипкой, который в своих импровизациях задействовал даже бессмертную одесскую «Мурку». Получилось весело и и органично.



Сегодня — второй день фестиваля. Вечер целиком отдан Сергею Жилину и его «Фонограф-Джаз-Квинтету». Будут произведения Чика Кориа, Билли Кобэма, других легендарных музыкантов и… самого Сергея Жилина! JAZZ POWER - единственная программа «Фонографа», в которой Жилин впечатляет не только как виртуозный джазовый пианист, но и как композитор.



Как сообщили в филармонии, билетов осталось не так много, но их вполне



Фото: Владимирская областная филармония