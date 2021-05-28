На поиски ребенка выехали волонтёры.
Во Владимире 27 мая пропал 12-летний Александр Скуднов. До сих пор местонахождение мальчика неизвестно.
Как сообщили добровольцы из ПСО «Лиза Алерт», в 21:00 группа волонтёров отправится на поиски ребёнка от парковки возле ТЦ «Глобус».
Приметы Александра: рост 145 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Он был одет в светло-серую спортивную кофту, тёмно-синие спортивные штаны, бело-сине-красную футболку, тёмно-зеленые резиновые тапки. С собой был скейтборд.
Напомним, что с 24 мая во Владимирской области 13-летнего Ивана Малькова.