В ходе проверки выяснилось, что в камерах ШИЗО и в помещениях камерного типа отсутствуют радиоточки, положенные по закону.

Во Владимире заключённые ИК-5 остались без радио. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки выяснилось, что в камерах ШИЗО и в помещениях камерного типа отсутствуют радиоточки, положенные по закону.В результате начальнику колонии внесено представление о необходимости устранения нарушений. Тюремная администрация не пожелала добровольно устранить недостатки, поэтому прокурор вышел в суд с соответствующим иском.Суд обязал ФКУ ИК-5 оборудовать помещения. Представители ФСИН пытались обжаловать вердикт, но безуспешно.Решение вступило в законную силу.