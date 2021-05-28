28.05.2021

2021-05-28 11:40:04

Во Владимире увеличилось поголовье знаменитых тяжеловозов

В этом году породе Владимирский тяжеловоз 75 лет. Подарком к юбилею называют коневоды рождение сразу трех кобыл.



Этого пополнения во Владимирской конюшне ждали несколько лет. В этом году родились сразу три кобылки породы Владимирского тяжеловоза. Голограмма - самая маленькая из них. Родилась всего месяц назад. Но уже бодро бегает, пока только за мамой. Татьяна Полковникова вырастила несколько поколений тяжеловозов, она помогает им и появиться на свет.



Татьяна Полковникова, коневод: «Помочь нужно, кому-то там ножку выпрямить. Кому-то матери помочь. Всякие ситуации были разные, конечно очень сложно, переживаешь. Ждешь его 11 месяцев и вот такая красота, если ее потерять, конечно, очень жалко».



Кобылы войдут в основной племенной состав Владимирского тяжеловоза. Все три - класса "элита". У каждой свой характер. Латгалия недоверчиво прячется за маму, общаться не любит. А Гугуша, наоборот, общительная и любознательная, похожа на отца - чемпиона Гука, который сейчас живет в Германии.



Татьяна Полковникова, коневод: «Она прям вся в него, он такой был добрый и она такая ласковая. Некоторые не подходят, жеребятки остерегаются, за маму прячутся. А она, видите, ласковая такая, дает и трогать».



Владимирские тяжеловозы отличаются добрым нравом, трудоспособностью и выносливостью. А еще они очень красивые, порода нарядная, говорят заводчики. С белыми "чулками" на ногах и пятнышком на голове. Вывели их во Владимире ровно 75 лет назад, специально для тяжелых работ, им не страшны непогода и высокие нагрузки. Сейчас по назначению их используют редко, это больше лошади хобби - класса.



Илья Симаков, директор Государственной заводской конюшни им. В.И. Фомина: «Зона за Уралом до сих пор использует наших лошадей для того, чтобы вытаскивать хлысты деревьев, сваленных на зимники, где потом уже грузят лесовозы. Казахи с удовольствием скупают кобыл, могут вывозить даже вагонами. Я не знаю, у нас поголовья такого нет. Они там используют для получения кумыса».



Медленно, но верно поголовье знаменитых тяжеловозов увеличивается, рассказывают в конюшне. Сейчас потомства ждут еще 7 кобыл.



Екатерина Таманова. Александр Чунаев



«Вести-Владимир»