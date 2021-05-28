Также возле ВУЗа появится Дворец спорта.

Мэрия Владимира утвердила по планировке территории для строительства нового квартала возле Владимирского государственного университета.Из документа убрали автомобильный проезд между главным корпусом ВУЗа и отделением Сбербанка. Напомним, что проект отправляли на доработку. Второй раз его вынесли на обсуждение в апреле текущего года.Согласно принятому документу, рядом с ВлГУ появятся: Дворец спорта; четыре 17-этажных дома на 1 673 жителей; четыре детских сада на 391 место; школа на 1 100 мест; гостиница на 180 номеров; многоуровневая парковка; апартаменты; магазины.