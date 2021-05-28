28.05.2021

2021-05-28 15:10:04

Во Владимирской области дети-инвалиды полгода не получают жизненно важных лекарств

Проблема, которой больше полугода. Во Владимирской области до сих пор не решён вопрос с получением льготных лекарств. Прикладывает ли для этого усилия департамент здравоохранения? И как проблему можно решить? Об одном из многочисленных случаев, когда родителям приходится "выбивать" для детей необходимые препараты, расскажет Мария Городская.



Елена Михайлова - мама ребёнка с особенностями развития. К этому диагнозу добавилась эпилепсия - в августе прошлого года у Ярослава произошёл первый приступ, за ним ещё несколько. Они были сильными: ребёнка выводили из этого состояния с помощью реанимации. Заведующая областной детской больницей рекомендовала собрать документы для получения льготных лекарств. Заявление подали в ноябре. Прошло больше полугода. Лекарств как не было, так и нет.



Елена Михайлова, мама Ярослава: «Всё лечение было одобрено комиссией областной детской больницы владимирской. То есть всё по документам. Я уже не знаю, что делать. Я в таком отчаянии. Я не знаю, к кому обратиться. Мне нужно, наверное, написать письмо Господу Богу».



На два назначенных Ярославу препарата уходит вся его пенсия. Мама не работает - всё свободное время посвящает ребёнку. Сначала Елена пыталась решить вопрос с лекарствами сама - написала заявление в прокуратуру Вязниковского района - они направили её в департамент здравоохранения. Оттуда уже пришли два письма с ответами, но ни в одном из них не названа точная причина, почему ребёнок до сих пор не получает препараты.



Елена Михайлова, мама Ярослава: «Письмо из департамента вообще первое, которое они мне прислали в ответ, я у них опять же выпросила. Потому что они мне его в срок не прислали тридцатидневный. Они мне его прислали через полтора месяца, когда я оборвала им все телефоны. И они мне, в итоге, прислали вот это непонятно что, непонятно кому. Как будто не мне. Было написано, что действующий препарат закупается. Действующий препарат нам не нужен. Ребёнок его не принимает»,



Такой случай во Владимирской области не единичный.



В феврале про родителей детей-инвалидов. Они тоже не получали льготные лекарства. Тогда департамент здравоохранения сослался на изменение механизма обеспечения препаратами. Многие родители "выбивали" положенные лекарства через суд.



С октября по настоящее время прокуратура области направила в суды 135 исков от жителей, касающихся обеспечения необходимыми препаратами. За это время сменилось руководство департамента. Но люди продолжают жаловаться. Выход из критической ситуации наметился только сейчас. В бюджете области образовалась экономия около двух миллиардов рублей, и 400 миллионов из них Законодательное собрание направило на закупку лекарств для льготников.



Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания: «Проходит проверка до 15 июня совместно с Росздравнадзором и департаментом здравоохранения. Проверяют наши районные больницы. Мы на рабочей группе после 15 июня , когда эта проверка завершится, результаты заслушаем и все-таки поймем: есть ли вина главных врачей или это системный сбой. Просто так не дадим на главных врачей всю вину сваливать».



Но когда проблема с лекарствами будет окончательно решена? Что сейчас делать родителям, чьи дети остались без жизненно необходимых препаратов? А главное, не повторится ли эта история?



Ответы на эти вопросы «Вести» надеялись получить от нового руководителя департамента здравоохранения. Как принято сейчас, направили запрос. Там пообещали ответить в ближайшее время. Правда, письменно. Прошло уже несколько дней. Пока ответа нет. Как и лекарств для Ярослава.



Мария Городская, Илья Хлудов



"Вести-Владимир"