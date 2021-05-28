Коронавирус не сдаётся. Сегодня заболевших на три больше, чем накануне. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 396 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 9

Коронавирус не сдаётся. Сегодня заболевших на три больше, чем накануне. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 396 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 9 заболевших за сутки ). Накануне прибавка составляла + 10. Таким образом всего с начала пандемии в областном центре уже 7 636 заражённых. Общая статистика по области