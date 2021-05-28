Изображения он нанёс в знак приверженности к воровским традициям.

Во Владимирском централе прокуратура оштрафовала осуждённого, который демонстрировал сокамерникам татуировки на теле с символикой запрещённого на территории РФ международного движения «Арестантское уголовное единство». ​​​​​​​Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 39-летний заключённый неоднократно публично демонстрировал их среди спецконтингента.Изображения он нанёс в знак приверженности к воровским традициям.В связи с выявленным нарушением прокурор возбудил в отношении мужчины административное дело за пропаганду запрещённого объединения. По результатам его рассмотрения виновного оштрафовали.