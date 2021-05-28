Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку случившегося.

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на 118 километре трассы М-7 в Петушинском районе.Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, 27 мая в 19:10 водитель «Ниссана Альмера» не предоставил «Газели» преимущество, после чего грузовик столкнулся с движущейся по левой полосе «Ладой – Ларгус». Дажее уже иномарка наехала на ограждение, разделяющее транспортные потоки.В результате аварии водитель «японца» скончался на месте происшествия. Водитель «Газели» с ушибом грудной клетки и перелом рёбер направлен на амбулаторное лечение, пассажир «Лады» госпитализирован с множественными травмами.Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку случившегося.