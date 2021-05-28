Машина съехала в кювет и загорелась.

В 00:01 28 мая на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП. Авария произошла в деревне Каменево Камешковского района.На место незамедлительно выехали подразделения экстренных служб.Как сообщили в пресс-службе МЧС, машина съехала в кювет, после чего загорелась. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили пламя на площади 5 квадратных метров. На пассажирском сидении был обнаружен погибший. Его личность устанавливается.Всего в ликвидации последствий трагедии принимали участие 12 человек, 4 единицы техники. От МЧС на вызов выезжали - 8 человек, а также 3 единицы техники.