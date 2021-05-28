Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами усилия, терроризм и экстремизм по-прежнему представляет серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей

Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами усилия, терроризм и экстремизм по-прежнему представляет серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей стране. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35«О противодействии терроризму» под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с