28.05.2021

2021-05-28 09:05:04

Взорвавший элеватор подрядчик отремонтирует поврежденную теплотрассу в Муроме

Ремонтировать поврежденный участок теплосетей будет подрядчик, проводивший работы по демонтажу муромского элеватора. Сообщает . Договорённость уже достигнута. Правда, размер суммы причинённого ущерба "Владимиртеплогаз" не сообщает.



Напомним, в результате часть города осталась без отопления. Взрывотехники, вероятно, не просчитали всех возможных последствий обрушения, и обломки одного из зданий , опоры линии электропередачи и частично перекрыли автомобильную дорогу.



По подписанному соглашению, работы на сетях начнутся с 1 июня и будут вестись в период остановки котельных на плановый профилактический ремонт. На устранение всех дефектов виновнику отводится 10 дней.