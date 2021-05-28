Из самолета, стоявшего в аэропорту Владивостока и готовившегося отправиться в Москву, вывели двух пассажиров, передает . Перед вылетом прямо на борту мужчины в нарушении правил выпили ..

Из самолета, стоявшего в аэропорту Владивостока и готовившегося отправиться в Москву, вывели двух пассажиров, передает . Перед вылетом прямо на борту мужчины в нарушении правил выпили алкоголь.Добровольно отказываться от перелета они не планировали, поэтому экипаж обратился за помощью к полиции. Когда их доставляли в дежурную часть дебоширы напали на сотрудника полиции. Теперь им грозит еще и уголовное преследование.