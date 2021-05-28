Афера вскрылась после ДТП.

Жителя Коврова за езду по поддельным водительским правам оштрафовали на 15 тысяч рублей.Как рассказали в пресс-службе Ковровского горсуда, мужчина купил фиктивное удостоверение, выданное, якобы, 16 апреля 2019 года. Согласно документу, у него были открыты категории В, В1 и М.Будучи за рулём 5 января он ехал на «Ладе Гранта» по дороге Павловское – Эсино - Красный Маяк – Андреево – Тюрминовка, где не справился с управлением и попал в ДТП. Во время проверки документов инспекторы ГИБДД установили, что права подделаны. По информации из федеральной базы ФИС ГИБДД-М водительское удостоверение на его имя не выдавалось.В результате на ковровчанина завели уголовное дело и оштрафовали.Приговор вступил в законную силу.