За семь дней от укусов клещей пострадали 263 человека, из которых 82 ребенка.
Во Владимирской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадали 263 человека, из которых 82 ребенка.
В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области исследовано 155 насекомых, у которых выявлено 13 случаев клещевого боррелиоза и 3 случая моноцитарного эрпихиоза.
«Жертвам» насекомых оказана медицинская помощь. О случаях заболевания людей опасными инфекциями не сообщается.
Напомним, что неделей ранее от клещей 279 владимирцев, а специалисты Роспотребнадзора обнаружили 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза.