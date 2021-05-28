За семь дней от укусов клещей пострадали 263 человека, из которых 82 ребенка.

Во Владимирской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадали 263 человека, из которых 82 ребенка.В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области исследовано 155 насекомых, у которых выявлено 13 случаев клещевого боррелиоза и 3 случая моноцитарного эрпихиоза.«Жертвам» насекомых оказана медицинская помощь. О случаях заболевания людей опасными инфекциями не сообщается.Напомним, что неделей ранее от клещей 279 владимирцев, а специалисты Роспотребнадзора обнаружили 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза.