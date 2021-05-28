Потерпевший назвал знакомого «крысой».

Жителя Владимира приговорили к 13,5 годам колонии за убийство собутыльника.В ходе судебных разбирательств выяснилось, что вечером 2 февраля 2020 года подсудимый выпивал со знакомым у него в квартире. Хозяин жилища обозвал товарища «крысой», за что и поплатился жизнью. В ходе ссоры завязалась драка, в результате которой до смерти забил своего обидчика. У потерпевшего диагностировали неполный перелома затылочной кости и кровоизлияние в мозг.Вину в содеянном обвиняемый так и не признал.Несмотря на это Ленинский районный суд приговорил его к колонии строгого режима.