16015 человек из 85 субъектов России и 45 стран мира хотят усовершенствовать свои навыки в ИТ-сфере в рамках трека Информационные технологии.

16015 человек из 85 субъектов России и 45 стран мира хотят усовершенствовать свои навыки в ИТ-сфере в рамках трека "Информационные технологии".Трек является важной частью конкурса «Лидеры России», который вот уже четвертной год реализуется как флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». ИТ-направление курирует зампред правительства Дмитрий Чернышенко.«Трек «Информационные технологии» стал третьим по популярности среди других специализаций. Сообщество IT-специалистов растет, и наша задача помочь выстроить взаимодействие, обмен опытом и внедрять лучшие практики в госуправление», – отметил Чернышенко.Примечательно, что участвовать в треке в этом году будут не только россияне, но и жители 45 стран мир. Лидеры по заявкам: Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия и Узбекистан. В топе российских регионов –Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.Наставниками конкурсантов станут лучшие специалисты в ИТ-сфере и даже министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Финалисты трека получат возможность пройти стажировки в органах власти и принять участие в крупных тематических форумах. Победители трека смогут начать карьеру во властных структурах.