Мужчине компенсировали потраченные средства.

Жителю Владимира компенсировали затраты в размере 64,5 тысяч рублей за приобретённое лекарство.Как сообщили в прокуратуре, в горбольнице № 2 мужчине выписали препарат «Эксджива», который ему необходимо принимать раз в месяц. При этом медики перестали обеспечивать мужчину жизненно необходимым медикаментом с сентября прошлого года. В результате пациент покупал раствор за свои кровные.После проверки изложенных фактов, прокуратура внесла в адрес главврача больницы представление. Владимирцу выдали указанный препарат. Через суд прокуратура добилась компенсации потраченных на медикаменты денег.