Змея напала на людей в одном из дворов на востоке Москвы. По словам свидетелей, инцидент произошёл на Чусовской улице. Пресмыкающееся заметили у дома №10 к1. Пока неизвестно, является ли ..

Змея напала на людей в одном из дворов на востоке Москвы. По словам свидетелей, инцидент произошёл на Чусовской улице.Пресмыкающееся заметили у дома №10 к1. Пока неизвестно, является ли рептилия ядовитой и к какому виду змей принадлежит, однако очевидцы утверждают, что она имеет оранжевый цвет кожи с черной крапинкой. На место происшествия выехали сотрудники столичного департамента природопользования, сообщает