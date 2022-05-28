Вячеслав Володин высказался по поводу ситуации вокруг дефицита зерна в Европе.

Вячеслав Володин высказался по поводу ситуации вокруг дефицита зерна в Европе.Множатся заявления Вашингтона и Брюсселя с предложениями опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.Во-первых, сегодня на Украине ситуация непростая: многие ее области в полном объеме не провели весенне-полевые работы. Это может привести к дефициту продовольствия.Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы.Необходимо вначале понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью.Во-вторых, Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А что касается калийных — с полным отсутствием.Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских.Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира.Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете.