На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:8 - во Владимире и в Муромском районе;6 - в Ковровском, Меленковском и в Гусь-Хрустальном районах;3 - в Суздальском районе;2 - в Кольчугинском и в Юрьев-Польском районах;1 - в Александровском, в Собинском, Вязниковском и в Селивановском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151667 случаев заболевания