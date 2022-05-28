На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
8 - во Владимире и в Муромском районе;
6 - в Ковровском, Меленковском и в Гусь-Хрустальном районах;
3 - в Суздальском районе;
2 - в Кольчугинском и в Юрьев-Польском районах;
1 - в Александровском, в Собинском, Вязниковском и в Селивановском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151667 случаев заболевания