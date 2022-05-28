По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю в медицинские организации из-за укуса клеща...

По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю в медицинские организации из-за укуса клеща обратились 188 жителей Владимирской области:Кольчугинский р-н - 28 случаев;Ковровский р-н - 27 случаев;г. Владимир – 25 случаев;Петушинский р-н – 19 случаев;Александровский р-н - 17 случаев;Муромский р-н - 15 случаев;Гороховецкий р-н -11 случаев;Гусь-Хрустальный р-н – 8 случаев;Суздальский и Юрьев-Польский районы – 6 случаев;Селивановский и Киржачский районы - 5 случаев;Камешковский, Судогодский и Меленковский районы - 4 случая;Вязниковский р-н – 2 случая;Собинский р-н и город Радужный – 1 случай.Больше половины случаев присасывания - у детей (67 обращений). Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрированы.Фото:pixabay.com