По словам парламентария, «соколы Жириновского» слишком часто переобуваются.

26 мая, в четверг, прошло очередное заседание Заксобрания Владимирской области. На нем руководитель фракции КПРФ Антон Сидорко призвал некоторых депутатов из ЛДПР открыть башмачную лавку. По словам парламентария, «соколы Жириновского» слишком часто переобуваются. Об этом сообщают СМИ.Вице-спикер облпарламента Сидорко объяснил свое заявление тем, что либералы-демократы дважды за сессию радикально поменяли свое мнение по конкретному вопросу. Речь идет о внесении изменений в Устав Владимирской области, необходимые для того, чтобы региональное законодательство соответствовало федеральному.Антон Сидорко начал с разработанного им закона, который предлогает понизить муниципальный фильтр для выдвиженцев на роль губернатора в региональном избирательном кодексе – с 8% подписей от числа региональных и муниципальных депутатов до 5%. Инициатива осталась отклоненной.Еще один проект, который предложили коммунисты, связан с согласованием замов губернатора. Они предложили отказаться от согласования заместителей. Члены фракции ЛДПР посчитали, что его нужно оставить, ведь «за него так долго бились в 2018 году». Но такую точку зрения назвали бутафорской, а представителю либерал-демократов посоветовали открыть башмачную лавку.После такого заявление на защиту ЛДПР ринулись единороссы. Дмитрий Рожков, зампредседателя Заксобрания региона (Единая Россия), назвал эту провокацию «давлением и оскорблением».