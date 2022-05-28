Во Владимирской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС региона начальник...

Во Владимирской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС региона начальник отдела безопасности людей на воде Екатерина Ермакова рассказала, что из-за отсутствия подготовленных пляжей в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличилось число погибших на водоемах 33 региона.Также на заседании стало известно, что в этот купальный сезон оборудованных мест отдыха у воды может стать ещё меньше.