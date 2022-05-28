В поселке Труд Петушинского района из канализационной трубы хлынули нечистоты в реку Большая Липня,...

В поселке Труд Петушинского района из канализационной трубы хлынули нечистоты в реку Большая Липня, которая является притоком Клязьмы. Водный объект уже не первый раз становится местом слива отходов из-за проржавевшей трубы, которая регулярно даёт течь. Эксперты Народного фронта осмотрели место происшествия и попросили чиновников оперативно заменить ее.-Осенью 2021 года из-за порыва этой же трубы канализационные отходы несколько дней засоряли речку. На место трещины наложили жгут, который треснул в середине мая. Получается, что за восемь месяцев коммунальщики и местная администрация так и не смогли справиться с проблемой, - отмечают эксперты народного фронта.Загрязнение реки проблема отнюдь не одного района. Большая Липня - приток Клязьмы. Все канализационные стоки, попавшие в реку, примерно через сутки дотекают до областного центра, где располагается резервный источник водоснабжения города Владимира.Фото: Пресс-служба ОНФ