Олег Даль скончался в Киеве в 1981 году.

Олег Даль скончался в Киеве в 1981 году.Артист приехал в столицу Украины на очередные пробы. Но в гостиничном номере ему стало плохо, он скончался до приезда врачей.По слухам, причиной смерти стал алкоголь – Олег Даль последние годы очень много пил. Подорвала здоровье и пневмония, которой артист переболел незадолго до смерти. Несмотря на то что в кончине советского актера не нашли ничего криминально, знакомые с ужасом вспоминали его в гробу.Некоторые уверены, что Олег Даль мог бы еще жить да жить и в тот злополучный день в киевской гостинице 3 марта 1981 года врачи могли бы спасти его. По слухам, медики случайно сломали артисту ребра во время какой-то манипуляции – возможно, неудачно сделали искусственное дыхание.После этого покойного артиста не увезли в морг, а завернули в ковер, который лежал на полу, вынесли из гостиницы через черный ход и в таком виде передали родственникам. Судя по всему, вскрытие и экспертизу тоже не проводили.В глаза друзьям во время похорон бросились странные детали на теле Олега Даля. Например, некоторые увидели соринки в бороде и капли запекшейся крови. Хоронили звезду фильмов "Земля Санникова" и "Не может быть!" в одежде, в которой он и скончался.С местом захоронения тоже не все так просто. Когда рабочие копали могилу, то случайно наткнулись на саркофаг балерины, захороненной еще в 1904 году. Они не захотели трогать его и просто выкопали яму для Олега Даля подальше. Сейчас могила прославленного советского артиста , но, как оказалось, актер покоится не там, где стоит надгробие, а в трех метрах от него.