Владимирскую остановку общественного транспорта «Площадь Фрунзе» переименуют в «Молодежный сквер». Решение приняла городская топографическая комиссия на заседании, прошедшем 27 мая.

Владимирскую остановку общественного транспорта «Площадь Фрунзе» переименуют в «Молодежный сквер». Решение приняла городская топографическая комиссия на заседании, прошедшем 27 мая. Как причину переименования называют наличие второй остановки с таким же названием недалеко от «Владалко». В ближайшее время комиссия на собрании с жителями города обсудит переименование улицы Усти-на-Лабе из-за разрыва партнерских отношений с городом-побратимом Усти-над-Лабем. Присоединяйтесь