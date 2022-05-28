Решение принято 27 мая.

27 мая, в пятницу, на топономической комиссии Владимира было принято решение о переименовании остановки общественного транспорта «Площадь Фрунзе». Теперь она будет носить название «Молодежный сквер».Кроме того, топономической комиссией рассматривается вопрос о переименовании улицы Усти-на Лабе в Электрозаводскую. Инициатива была выдвинута после того, как Чехия перешла в разряд недружественных стран и бывший город-побратим Владимира (Усти-над-Лабем), в честь которого и названа улица, перестал быть таковым.