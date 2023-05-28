Администрация города Владимира выделит 1,5 миллиарда рублей на улучшение работы общественного...

Администрация города Владимира выделит 1,5 миллиарда рублей на улучшение работы общественного транспорта.Во время прямой линии с губернатором Александром Авдеевым поступило много жалоб на общественный транспорт от жителей города и области.- Мы начали работать с Правительством РФ и Минтранспорта. Последние 3 месяца у нас как раз пошли на согласование по деньгам и количеству транспорта. Заявка одобрена. Мы заказали 100 автобусов разной вместимости: 70 – на газомоторе, 30 – на дизеле. В конце лета ждём их поступления. Это должно поправить ситуацию, - прокомментировал губернатор.Обновление автопарка, по мнению главы региона, "должно сильно поправить ситуацию с точки зрения качества пассажирских перевозок, безопасности, ну, и, конечно, регулярности".Важно, что параллельно город заказал разработку схемы движения транспорта. И, возможно, осенью она уже будет постепенно вводиться.- Скажу сразу, программа недешёвая. Это лизинговая программа, общий объём закупок — 1,5 млрд рублей. Выплачивать их нам придётся в течение 6 лет. Город сам по себе не справился бы, поэтому мы помогаем, отметил Александр Авдеев.Фото ГТРК "Владимир"