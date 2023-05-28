Проверкой этого дела занялась прокуратура. Известно, что двое братьев из города Кольчугино нуждаются в жизненно необходимом препарате «Рисдиплам». У обоих инвалидность I группы. Они

Проверкой этого дела занялась прокуратура. Известно, что двое братьев из города Кольчугино нуждаются в жизненно необходимом препарате «Рисдиплам». У обоих инвалидность I группы. Они страдают редким тяжелым наследственным заболеванием – спинальная мышечная атрофия 3 типа. Еще 20 января этого года в министерство здравоохранения Владимирской области поступили все необходимые документы для организации передачи мужчинам лекарств. Но