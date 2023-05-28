Проверкой этого дела занялась прокуратура. Известно, что двое братьев из города Кольчугино нуждаются в жизненно необходимом препарате «Рисдиплам». У обоих инвалидность I группы. Они
<a href="https://33live.ru/novosti/28-05-2023-administraciya-kolchugino-pochti-polgoda-ne-vydelyala-zhiznenno-vazhnye-lekarstva-dvum-lgotnikam-invalidam.html" target="_blank">Администрация Кольчугино почти полгода не выделяла жизненно важные лекарства двум льготникам-инвалидам</a> - Проверкой этого дела занялась прокуратура. Известно, что двое братьев из города Кольчугино нуждаются в жизненно необходимом препарате «Рисдиплам». У обоих инвалидность I группы. Они
[url=https://33live.ru/novosti/28-05-2023-administraciya-kolchugino-pochti-polgoda-ne-vydelyala-zhiznenno-vazhnye-lekarstva-dvum-lgotnikam-invalidam.html]Администрация Кольчугино почти полгода не выделяла жизненно важные лекарства двум льготникам-инвалидам[/url] - Проверкой этого дела занялась прокуратура. Известно, что двое братьев из города Кольчугино нуждаются в жизненно необходимом препарате «Рисдиплам». У обоих инвалидность I группы. Они