Автосалоны Владимирской области ожидают поступление седанов Lada Vesta нового поколения. Стоимость...

Автосалоны Владимирской области ожидают поступление седанов Lada Vesta нового поколения.Стоимость нового седана Lada Vesta, комплектация Comfort обойдется покупателям в 1 239 900 рублей.Обновленная модель оснащена светодиодной оптикой, в базовой комплектации также две подушки безопасности, АБС, регулируемый по высоте и вылету руль, электростеклоподъемники, кондиционер и другие опции. Об этом сообщили в «АвтоВАЗе».Внешний облик и экстерьер модели отличаются новым более современным дизайном и уровнем комфорта.Отмечается, что АвтоВАЗ собрал более 6,5 тыс. Vesta NG, вскоре они поступят в салоны дилерской сети LADA.Фото www.pxfuel.com