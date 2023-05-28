25 мая мужчину и женщину признали виновными по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Согласно следствию, в

25 мая мужчину и женщину признали виновными по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Согласно следствию, в 2017 году один из фигурантов арендовал нежилое помещение и оборудовал его под игровой зал. Затем мужчина пригласил на работу двоих женщин для обслуживания клиентов. Позже одна