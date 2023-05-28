Когда жители Владимира смогут перейти на новую систему оплаты квитанций за отопление? С 1 октября...

Когда жители Владимира смогут перейти на новую систему оплаты квитанций за отопление?С 1 октября Владимир переходит на новую систему оплаты квитанций за отопление. Теперь все без исключения будут платить только в течение отопительного сезона - по графику 1/7, а не по 1/12.Напомним, что более двух тысяч владимирцев уже с начала 2022 года перешли на оплату тепла по факту потребления.Жители Владимира теперь будут платить за отопление равными суммами на весь год.Что касается субсидии на оплату услуг ЖКХ, то ее рассчитают по-новому. Субсидию смогут оформить все, у кого траты на коммунальные счета превышают 22% от доходов. Для одиноких пенсионеров - 18%.Фото pxfuel.com