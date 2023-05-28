Константин Баранов передал ключи от новейшей машины скорой помощи коллективу Александровской...

Константин Баранов передал ключи от новейшей машины скорой помощи коллективу Александровской районной больницы.Как сообщает Правительство Владимирской области в своем телеграм-канале, в рамках визита заместитель главы региона Константин Баранов посетил Региональный сосудистый центр. Ознакомился с работой отделений неотложной неврологии и реанимации. Оценил работу МРТ-аппарата, на котором прошли исследования более 100 пациентов.Замгубернатора передал ключи от новой машины скорой помощи сотрудникам Александровской районной больницы.Машина оснащена медоборудованием класса "В".Сейчас больница также готовится к получению лицензии для работы на ангиографе, позволяющей проводить высокотехнологичные операции на сердце в ближайшее время.Фото - пресс-служба Правительства Владимирской области.