Константин Баранов передал ключи от новейшей машины скорой помощи коллективу Александровской...
Константин Баранов передал ключи от новейшей машины скорой помощи коллективу Александровской районной больницы.
Как сообщает Правительство Владимирской области в своем телеграм-канале, в рамках визита заместитель главы региона Константин Баранов посетил Региональный сосудистый центр. Ознакомился с работой отделений неотложной неврологии и реанимации. Оценил работу МРТ-аппарата, на котором прошли исследования более 100 пациентов.
Замгубернатора передал ключи от новой машины скорой помощи сотрудникам Александровской районной больницы.
Машина оснащена медоборудованием класса "В".
Сейчас больница также готовится к получению лицензии для работы на ангиографе, позволяющей проводить высокотехнологичные операции на сердце в ближайшее время.
Фото - пресс-служба Правительства Владимирской области.