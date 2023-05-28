Лучшие студенты Владимирской области будут получать именную губернаторскую стипендию по...

Лучшие студенты Владимирской области будут получать именную губернаторскую стипендию по остродефицитным профессиям.На днях губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал указ «Об учреждении именных стипендий Губернатора Владимирской области».30 лучших студентов, которые обучаются по остродефицитным профессиям будут получать ежемесячную стипендию в размере 3 000 рублей.В перечень таких специальностей вошли 45 наименований. Такие как: изготовитель художественных изделий из дерева, исполнитель художественно-оформительских работ, контролер станочных и слесарных работ, лаборант-эколог, мастер отделочных строительных и декоративных работ. и т.д.С полным перечнем можно ознакомиться по ссылкеФото pxfuel.com