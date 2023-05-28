Врач-дерматолог рассказал о том, как долго можно пользоваться мочалкой.

Врач-дерматолог рассказал о том, как долго можно пользоваться мочалкой.Мочалка для душа – предмет личной гигиены, который, при ненадлежащем уходе, может вызвать проблемы с кожей. О том, как безопасно использовать мочалку, а также о правильном сроке ее использования, рассказала журналистам врач-дерматолог Татьяна Егорова.По словам доктора, достаточно просто можно понять, что "срок годности" аксессуара закончился. Сделать это можно изучив степень износа ее волокон. Иными словами, как только они истрепались, пора отправляться в магазин за новым изделием.Кроме того, подчеркивает специалист, за мочалкой нужно правильно ухаживать: тщательно промывать ее после каждого использования, а затем давать ей высохнуть. В таком случае вы сможете свести к минимуму образование внутри аксессуара бактерий или плесени.Если же вы – счастливый обладатель мочалки из натуральных волокон, то получится продлить срок ее службы в домашних условиях. Мочалку нужно просто-напросто прокипятить. Повторять эту процедуру следует один раз в две недели."В противном случае в ней может скопиться грибок. Это может привести к появлению гнойничковых воспалений", – предостерегла читателей врач-дерматолог.