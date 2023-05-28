Я не готовлю – я гоню! – признается певица. Наташа Королева открыла для себя рецепт увеселительного напитка. Самогон по королевской технологии.

"Яне готовлю – я гоню!" – признается певица. Наташа Королева открыла длясебя рецепт увеселительного напитка. Самогон по "королевской"технологии.Все началось с того, что друзья на один из праздников подарилизвезде самогонный аппарат. Без дела этот презент долго не простоял. Без заднеймысли Наташа Королева научилась гнать самогон, напоила Тарзана и предложила фанатамвзглянуть на ее рецепт, хотя такая выпивка может угробить здоровье.Из чего делают опасный напиток:1. Вода,2. Сахар,3. Старое варенье из ягод,4. Сухие дрожжи.Кроме того, в арсенале Наташи Королевой специальныйбочок с крышкой и колбой сверху, мужская рука, венчик, миска и, само собой,самогонный аппарат.Пошаговый рецептШаг первый. В бочок наливается вода и высыпается сахар. "Мыставим брашку. На 30 литров воды 7 кг сахара", — объяснила знаменитость.Шаг второй. Берется смесь разного варенья, чтобы хватилопримерно на трехлитровую банку. Наташа Королева использует черную смородину ималину, но это вариативно. Варенье также погружают в бочок и помешивают.Шаг третий. В миску с теплой водой около 20 градусовпотихонечку насыпают 200 граммов дрожжей и помогают им раствориться при помощивенчика.Шаг четвертый. Перед погружением дрожжей в бочок сначала усердноперемешивают его содержимое мужской рукой. Наташа Королева просит помочь некогоЮру с "рукой-мешалкой".Шаг пятый. Дрожжевую жидкость выливают бочок, снова всехорошенько размешивают и закупоривают крышкой.Шаг шестой. В колбу на крышке наливают чистую воду, чтобы небыло запаха. Закрытый бочок ставят в теплое место на 10 дней.Шаг седьмой. Гонят самогон с помощью аппарата. НаташаКоролева дошла до планки в 60-70 градусов. Пить настолько крепкий напиток —значит совсем себя не беречь и даже рисковать жизнью.По цвету — как слеза, а пахнет ягодами, отмечает певица.Самогон ее муж Тарзан закусил картофелем. Наташа Королева впервые попробовалагнать самогон, поэтому могла допустить ошибку в рецепте.Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашемуздоровью.