Районный суд во Владимирской области признал виновными двоих местных жителей в организации азартных...

Районный суд во Владимирской области признал виновными двоих местных жителей в организации азартных игр.Пресс-служба СУ СК России по Владимирской области сообщает, что двое местных жителей Коврова признали виновными за незаконные азартные игры.Ковровский городской суд 25 мая 2023 года вынес приговор в отношении признавших свою вину мужчины и женщины.Судом и следствием установлено, что в мае 2017 года один из осужденных арендовал нежилое помещение, оборудовал его под игровой зал. К работе в заведении были привлечены две женщины. Они встречали и обслуживали гостей-игроков, получали от них деньги.Вскоре одна из сотрудниц добровольно отказалась от проведения азартных игр.Следственные органы СК России по Владимирской области, сотрудничая с ОЭБ и ПК МО МВД России «Ковровский», преступную деятельность пресекли - игровое оборудование изъято и приобщено к уголовному делу как вещественные доказательства. Заведение закрыто.Суд назначил виновным наказание в виде штрафов. Мужчина выплатит сумму в размере 700 тысяч рублей, женщина, не отказавшаяся от участия - 600 тысяч рублей.Фото - pxfuel.com