Ребенок 11 лет пострадал во время пожара во Ивановской области. 27 мая в 12 часов в отделение МЧС...

Ребенок 11 лет пострадал во время пожара во Ивановской области.27 мая в 12 часов в отделение МЧС по Владимирской области поступил вызов о пожаре в частном доме в Палехе в Ивановской области - сообщает ГУ МЧС по Владимирской области.В ликвидации пожара на площади 56 кв.м. участвовали 5 спасателей и 2 единицы техники. Когда пожарные прибыли на место, дом был полночью охвачен огнем, наблюдался столб дыма.Пострадал ребенок 11 лет. Оказалось, что во время пожара мальчик находился внутри здания. Он сам покинул дом, а после обратился к прибывшей на место происшествия скорой помощи. Ребенок получил ожоги.Специалисты устанавливают причину пожара.Фото - ГУ МЧС России по Владимирской области